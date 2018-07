Executivo brasileiro é encontrado morto em Moçambique O superintendente do Grupo Andrade Gutierrez em Moçambique, Marcelo Elísio de Andrade, de 57 anos, foi encontrado morto ontem pela manhã em sua casa em Maputo, capital do país africano. Em nota, a empresa informa que vem acompanhando as investigações da polícia local e que está tomando "todas as providências junto às autoridades locais". A causa da morte não foi esclarecida.