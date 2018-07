Executivo da America Movil é eleito para conselho da Telekom Austria

Sediada no México, a America Movil, maior grupo de telecomunicação da América do Sul, comprou uma fatia de 16 por cento na Telekom Austria no mês passado, para aumentar sua participação para 22,8 por cento como parte de sua primeira incursão na Europa que também inclui tomar uma grande fatia da operadora holandesa KPN.

O presidente das operações de telefonia móvel da America Movil, Oscar von Hauske Solis, foi eleito com 99,96 por cento dos votos favoráveis.

Solis não compareceu à assembleia realizada para eleger dois novos membros para o conselho, o que irritou alguns pequenos acionistas, que questionaram seu comprometimento com a empresa.

(Por Georgina Prodhan)