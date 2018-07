Executivo é morto em suposta tentativa de roubo em SP O executivo da Dell Computadores Fernando Ferro Antunes de Siqueira foi morto ontem ao ser baleado no pescoço durante uma suposta tentativa de assalto próximo de sua casa, em um condomínio na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado a cerca de cem metros do seu veículo.