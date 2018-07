Executivos da petroleira prestam depoimento à PF

Eles foram ouvidos pelo delegado Fabio Scliar, chefe da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, que também pretendia ouvir um funcionário da Transocean, contratada pela Chevron para perfurar o poço. Ele está trabalhando embarcado e o depoimento foi remarcado para terça-feira. Scliar investiga falhas na perfuração e a informação de que as empresas teriam trabalhadores em situação irregular, o que a Chevron nega.

O presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, evitou fazer comentários sobre o investimento em segurança da estatal - sócia da Chevron no poço. "O problema principal é evitar que o acidente ocorra." Gabrielli negou-se a opinar sobre os procedimentos da Chevron. Afirmou, porém, que haverá um "acerto de contas" com a empresa americana, ao ser perguntado sobre o fato de a Petrobrás ter de dividir com a Chevron as multas pelo vazamento. A Petrobrás tem 30% de participação no Campo de Frade. / CLARISSA THOMÉ e S.T.