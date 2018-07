Executivos de tecnologia trocam insultos em meio a guerra de tablets

Investidores e consumidores decidiram desconsiderar os números trimestrais fracos de gigantes da tecnologia como Microsoft, Apple, Google e Amazon. O que conta são os próximos 60 dias, quando os maiores nomes da tecnologia travarão uma batalha de intensidade e escala quase inéditas.

Na quinta-feira, a Amazon comparou o Kindle Fire com o novo iPad mini ponto a ponto, na divulgação de resultados trimestrais. O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, no mesmo dia, comparou o tablet Microsoft Surface a um carro sofisticado demais, capaz de voar e flutuar. E a Microsoft atacou o iPad, alegando que seu Surface oferecia duas vezes mais memória.

Todos os três tablets disputarão o dinheiro cada vez mais escasso dos consumidores, na temporada de festas. A coisa está ficando feia, pelos padrões da tecnologia.

"O crescimento está nos tablets. É por isso que eles todos estão brigando quanto a isso. Os embarques de PCs caíram, e alguns compradores de tablets talvez nunca mais comprem um computador", disse Michael Alenson, diretor de consultoria estratégica de tecnologia e telecomunicações na Maritz Research. O confronto iminente ainda está longe de decidido.

A Apple, favorita na disputa, perdeu parte da aura de invencibilidade quando o Google Android e os produtos Samsung começaram a ganhar terreno nos celulares inteligentes, diante da blitz de marketing da Microsoft, e com a concorrência feroz do Amazon Kindle, o segundo mais vendido entre os tablets no mercado norte-americano.

Essa concorrência afetou o preço das ações da Apple, que caíram para a mínima em três meses depois que a companhia reportou o segundo trimestre consecutivo de resultados decepcionantes, o que maculou sua reputação de sempre superar as expectativas de Wall Street.

O Google está lutando para se ajustar aos padrões publicitários do mercado móvel, e a Microsoft tem de encarar as resenhas nada lisonjeiras sobre seu sistema operacional Windows 8 e tablet Surface.

Enquanto isso, a projeção que a Amazon apresentou para o período de festas está sendo considerada decepcionante e a rede de varejo de eletrônicos Best Buy alertou na quarta-feira que suas vendas e margens de lucro estão em queda.

MOSTRANDO AS GARRAS

As companhias de tecnologia esperam que os resultados mornos do terceiro trimestre signifiquem que os consumidores decidiram esperar para comprar eletrônicos mais novos no Natal --do Fire mais barato, a 159 dólares, até um Surface por 499 dólares ou o mais novo iPad, por 829 dólares.

O setor de tecnologia está enfrentando uma mudança fundamental, dos computadores de mesa ou laptops pesados para aparelhos móveis leves como os tablets, que viraram de cabeça para baixo o modelo tradicional dos computadores e levaram empresas como Google e Microsoft a investir forte na fabricação de hardware.

Seu ingresso está intensificando a concorrência. Empresas como a Apple, em geral, dedicam tempo a elogiar seus próprios produtos, mas dada a intensificação da concorrência, Cook fez uma menção menos que gentil à Microsoft na quinta-feira.

"Não usei o Surface pessoalmente, ainda, mas pelo que lemos a respeito, é um produto deficiente e confuso", disse, acrescentando, mais tarde: "Suponho que seja possível projetar um carro que voe e flutue, mas não acho que ele faria bem todas essas coisas."

Cook pode ter falado em tom de brincadeira, mas sua piada foi vaiada no Twitter, porque muitos adorariam um carro que voasse e flutuasse.

O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, parecia bastante impressionado com seu produto, apesar de resenhas que o definiam como "decepcionante" e "prematuro".

"Temos um aparelho que funciona bem como PC ou tablet, sem comprometer qualquer das funções", disse Ballmer à Reuters Television antes do lançamento do Surface, na quinta-feira. "Trabalho. Diversão. Tablet. PC. Um produto só!"

O presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, atacou a Apple em palestra este mês pelos problemas em seu sistema de mapas, depois que ela abandonou o Google Maps no iPhone.

"A Apple aprendeu que mapas são difíceis. Bem difíceis", disse. "Deveriam ter continuado com os nossos mapas."

Jeff Bezos, da Amazon, também atacou sutilmente os altos preços da Apple no anúncio de resultados da empresa, na quinta-feira, dizendo que "nossa abordagem é trabalhar com afinco para cobrar menos".

Abaixo do comentário, a Amazon fazia comparações diretas de preços entre o tablet Kindle Fire HD, com tela de 8,9 polegadas e preço de 299 dólares; o Kindle Fire HD de sete polegadas e preço de 199 dólares; e o Apple iPad mini, revelado na terça-feira.

Analistas se surpreenderam com os ataques diretos da Amazon a rivais.

"Nunca os tinha visto comparar produtos em um anúncio de resultados, e atacando os rivais de modo tão direto", disse o analista RJ Hottovy, da Morningstar. "Isso mostra que eles levam a guerra dos tablets muito a sério."