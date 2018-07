Executivos do Alibaba podem nomear mais 2 diretores após IPO Um grupo de 27 altos executivos e investidores do Alibaba, incluindo o co-fundador Jack Ma, pode nomear mais dois diretores para a diretoria da empresa, uma vez que a empresa for listada na bolsa, de acordo com um documento arquivado no regulador de mercado dos Estados Unidos na sexta-feira.