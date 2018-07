Exemplos de questões cobradas no vestibular

Suponha um aluno se dirigindo a um colega de classe nestes termos: "Venho respeitosamente solicitar-lhe se digne emprestar-me o livro." A atitude desse aluno se assemelha à atitude do indivíduo que:

a) Comparece ao baile de gala trajando "smoking".

b) Vai à audiência com uma autoridade de "short" e camiseta.

c) Vai à praia de terno e gravata.

d) Põe terno e gravata para ir falar na Câmara dos Deputados.

e) Vai ao Maracanã de chinelo e bermuda.

FUVEST 2002

As aspas marcam o uso de uma palavra ou expressão de variedade linguística diversa da que foi usada no restante da frase em:

a) Essa visão desemboca na busca ilimitada do lucro, na apologia do empresário privado como o "grande herói" contemporâneo

b) Pude ver a obra de Machado de Assis de vários ângulos, sem participar de nenhuma visão "oficialesca".

c) Nas recentes discussões sobre os "fundamentos" da economia brasileira, o governo deu ênfase ao equilíbrio fiscal.

d) O prêmio Darwin, que "homenageia" mortes estúpidas, foi instituído em 1993.

e) Em fazendas de Minas e Santa Catarina, quem aprecia o campo pode curtir o frio, ouvindo "causos" à beira da fogueira.

FUVEST 2003

A tua saudade corta

como aço de navaia...

O coração fica aflito

Bate uma, a outra faia...

E os óio se enche d''água

Que até a vista se atrapaia, ai, ai...

("Cuitelinho", canção folclórica)

b) Se a forma do verbo atrapalhar estivesse flexionada de acordo com a norma-padrão, haveria prejuízo para o efeito de sonoridade explorado no final do último verso? Por quê?