Exercício pode tirar fome de obesos

Além de promoverem a queima de calorias, exercícios físicos também contribuem para diminuir a sensação de fome em obesos. É o que mostra um estudo publicado hoje na revista científica PLoS Biology (biology.plos.org) por pesquisadores brasileiros. O trabalho observou ratos obesos, mas já há abordagens análogas para seres humanos.

Exercícios físicos sempre foram considerados bons aliados para quem quer perder peso de maneira saudável. Afinal, uma pessoa só emagrece quando queima mais calorias do que ingere.

O educador físico Eduardo Rochete Ropelle, doutor em Fisiopatologia Médica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), descobriu que os exercícios também fazem com que obesos sintam-se saciados com menos comida.

Quando há excesso na ingestão de alimentos, o tecido adiposo secreta dois hormônios - a leptina e a insulina - que avisam o cérebro: hora de parar de comer.

A região do sistema nervoso central que controla a alimentação é o hipotálamo. Em uma pessoa saudável, os neurônios do hipotálamo entendem o recado rapidamente. No caso de uma pessoa obesa, as células nervosas tornam-se insensíveis, fazendo com que o cérebro não identifique a hora de parar de comer.

Ropelle explica que a presença da gordura no organismo provoca uma pequena inflamação dos neurônios, dificultando o reconhecimento dos sinais da leptina e da insulina. "A pesquisa constatou que o exercício físico nos ratos obesos tem ação anti-inflamatória, pois promove a produção das proteínas interleucina 6 (IL6) e interleucina 10 (L10)", diz o pesquisador. Livres da inflamação, os neurônios voltam a compreender a mensagem dos hormônios da saciedade (mais informações nesta página).

Para o médico José Barreto Campello Carvalheira, orientador da pesquisa e professor da Unicamp, a descoberta representa uma mudança de paradigma com relação aos exercícios físicos. "Até então, supunha-se que os exercícios contribuíam com o emagrecimento só por causa do aumento do gasto calórico. A prática nunca tinha sido associada ao controle da ingestão alimentar", afirma.

"Apesar de o exercício físico já ser uma estratégia-chave para a prevenção da obesidade e de doenças relacionadas, esse estudo mostra como a prática exerce um impacto direto na melhora do funcionamento metabólico e celular do hipotálamo", afirmam Pablo Blanco Morentin e Miguel Lopez, ambos da Universidade de Santiago de Compostela, da Espanha.

Mesmo sem participar da pesquisa, os cientistas espanhóis escreveram uma resenha que acompanha o artigo da PLoS Biology. Eles também sugerem que o resultado do estudo pode inspirar novas terapias que, sem lançar mão de exercícios físicos, corrigiriam o estado inflamatório do hipotálamo.

Aplicação em humanos. O pesquisador Lício Velloso, que também assina o artigo da PLoS Biology, já começou a realizar experimentos para comprovar que as observações também valem para seres humanos. Dados inéditos serão apresentados na 25ª Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (Fesbe), que começa hoje, em Águas de Lindoia (SP).

Velloso escolheu um grupo de 13 obesos mórbidos que se submeteram à cirurgia bariátrica - exercícios físicos não seriam suficientes para corrigir a obesidade. Antes e depois do procedimento, os pesquisadores analisaram o liquor dos pacientes. Concluíram que pacientes obesos possuem uma concentração menor de IL6 e IL10 no liquor. Depois da cirurgia, a presença das duas proteínas aumentou.

Também compararam as imagens do sistema nervoso central obtidas por ressonância eletromagnética funcional, antes e depois da cirurgia. Mais uma vez, as mudanças ficaram evidentes depois do procedimento. Mesmo assim, o hipotálamo não retornou ao seu estado pré-obesidade. "As diferenças persistem e sugerem que a obesidade poderia causar danos irreversíveis no hipotálamo", aponta Velloso.

DICAS PRÁTICAS

Comece com calma

Pessoas sedentárias devem ter cautela para iniciar a prática de exercícios. De preferência, todas as pessoas devem buscar a orientação de profissionais.

Regularidade é essencial

Comece se exercitando três vezes por semana durante períodos de 30 a 60 minutos.

Aumento gradativo

Quando se sentir à vontade, aumente gradativamente a frequência e o tempo das sessões.

Atenção à alimentação

As calorias gastas nos exercícios podem ser facilmente recuperadas. Uma porção de 100 gramas de batata frita tem as 270 kcal gastas em uma caminhada de 30 minutos.

Benefício

"A atividade física provoca o aumento da massa magra, que é a maior consumidora de energia que temos", aponta Amélio Matos, da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade (Abeso).