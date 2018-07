Exército abre inquérito sobre ação de militares no RJ O Centro de Comunicação Social do Exército divulgou hoje nota informando que o Comando Militar do Leste determinou a abertura de inquérito para investigar a atuação de militares na Região do Morro da Providência, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com informações publicadas hoje, 11 militares são acusados de terem "vendido" três jovens a traficantes de favela rival. O Exército esclarece que participa de uma "ação subsidiária" na área que tem por base acordo entre os ministérios de Cidades e Defesa. O Exército divulgou que repudia qualquer ação ilegal praticada por militares. "Assim, o Comando Militar do Leste determinou a instauração de Inquérito Policial Militar, instrumento jurídico competente, para apuração rigorosa dos fatos. Alguns militares encontram-se à disposição da Justiça, para fim de investigação." A nota conclui afirmando que "o Exército está comprometido com os superiores interesses e as aspirações da sociedade brasileira."