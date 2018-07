Exército apura desaparecimento de três jovens no Rio O Comando Militar do Leste (CML) informou que o Exército abriu Inquérito Policial Militar para apurar o desaparecimento de três jovens no Morro da Providência, no centro do Rio. A Seção de Comunicação Social do CML confirmou que os jovens foram abordados por uma patrulha de militares nas proximidades da Praça Américo Brum e detidos por desacato na madrugada de ontem. Os três foram levados ao comandante da tropa, interrogados e liberados, segundo o Exército. Ontem, cerca de trinta moradores protestaram contra a presença da tropas na Providência e acusaram os militares pelo desaparecimento dos jovens. Um ônibus foi incendiado e nove foram apedrejados. Os manifestantes afirmaram que os soldados atiraram contra os jovens, que depois não foram mais encontrados na comunidade. Desde dezembro, o Exército ocupa o Morro da Providência para a realização das obras do Projeto Cimento Social, do governo federal.