Exército assume operação de segurança no MA Tropas do Exército Brasileiro foram para as ruas de São Luís no início da tarde de hoje. Cerca de 200 militares do 24º batalhão de Caçadores deixaram o quartel para somar esforços com 500 homens da Força Nacional que estão na capital maranhense tentando compensar a perda do policiamento ostensivo provocado pela greve dos Policias Militares.