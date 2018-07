Exército combate queimada na Ilha do Bananal, em TO A força tarefa do Exército que se deslocou hoje para a Ilha Bananal, na região centro-sul do Tocantins, atuará no "quadrilátero do fogo", região que compreende os municípios de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e o Parque Nacional do Araguaia.