Exército conclui Operação Curare O Exército concluiu ontem a Operação Curare, procedimento de rotina na fronteira do Acre com Peru e Bolívia. Segundo o Exército, além do treinamento de 700 homens, foram realizadas ações de cidadania, como atendimento médico e odontológico. A operação visou ainda a localizar estradas clandestinas. Não houve prisões ou autuações.