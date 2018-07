Exército da Síria Livre transfere liderança de Turquia à Síria

O ESL baseia-se na Turquia há mais de um ano, já que soldados da organização têm enfrentado dificuldades para batalhar contra forças leais ao presidente Bashar al-Assad. Embora rebeldes controlem grandes regiões da Síria, eles são alvo de ataques aéreos e de artilharia das forças de Assad.

"A liderança do ESL adentrou em áreas livres (da Síria) após o sucesso do plano elaborado pelo ESL junto a outros batalhões e unidades para proteger essas regiões", disse o coronel Riad al-Asaad em um comunicado registrado em vídeo.

Uma fonte rebelde próxima a Asaad disse que o coronel chegou à Síria há dois dias. "O plano é que toda a liderança do ESL baseie-se na Síria em breve, na província de Idlib ou na província de Aleppo", disse a fonte à Reuters, adicionando que a transição será concluída em duas semanas.

O ESL é o mais proeminente de vários grupos armados lutando para depor Assad. No vídeo, publicado na internet, o coronel rebelde disse que seus homens "lutarão lado a lado" com todas as organizações rebeldes e que planeja tomar a capital Damasco em breve.

Apesar de exigir que Assad abandone sua posição, o Ocidente adota uma postura cautelosa sobre armar grupos rebeldes. Diplomatas ocidentais dizem que estão buscando sinais de que os rebeldes têm uma cadeia de comando clara na Síria.

A Turquia, que abriga mais de 80 mil refugiados sírios, enfrenta pressão interna para distanciar-se do conflito, e os rebeldes não são sempre bem recebidos pelos residentes.