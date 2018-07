Exército da Ucrânia e rebeldes lutam por controle de aeroporto de Donetsk

Jornalistas da Reuters viram fumaça preta saindo da área do aeroporto depois de repetidas explosões e disparos, ao mesmo tempo que caças sobrevoavam o aeroporto. Um funcionário do setor de segurança também disse que houve desembarque de paraquedistas, em um dos confrontos mais virulentos desde que há dois meses a violência irrompeu no leste da Ucrânia, região em que a maioria da população é de língua russa.

Fortes estrondos emergiam da área, mas depois de quatro ou cinco horas os soldados ucranianos pareceram ter empurrado pelo menos parte dos separatistas em direção ao centro da cidade, embora não tenha ficado claro se o Exército havia retomado o controle do aeroporto.

Não houve comunicado de cada lado sobre baixas. No entanto, a assessoria de imprensa da administração regional disse que um homem foi morto e dois ficaram feridos por estilhaços de um explosivo que atingiu uma parte da estação ferroviária que serve o aeroporto.

Alegando que o prazo final para que os militantes separatistas depusessem as armas havia expirado às 13 horas (7 horas em Brasília), um porta-voz da operação das forças conjuntas ucranianas na região disse que dois caças Sukhoi Su-25 tinham realizado ataques aéreos com metralhadoras, disparando no entorno do Aeroporto Internacional Sergei Prokofiev.

"Em resposta, os guerrilheiros abriram fogo indiscriminadamente, com todo o tipo de arma", disse ele, antes de um jato MiG-29 também participar da investida do Exército.

A ação militar, depois de os rebeldes da chamada República Popular de Donetsk tomarem o aeroporto, parece ter sido um primeiro ato de força de Petro Poroshenko, um bilionário que no domingo foi eleito presidente. Poroshenko disse que não iria conversar com "terroristas", apesar de pedidos da Rússia ao governo ucraniano para que não intensificasse suas operações militares, as quais estavam suspensas, no leste da Ucrânia.

Donetsk, cidade de 1 milhão de habitantes que é de fato a capital da região industrial de Donbass, está de modo geral em mãos de separatistas pró-Rússia que impediram a população local de participar da eleição presidencial de domingo.

