Exército da Ucrânia manterá ofensiva contra rebeldes, diz ministro da Defesa As forças ucranianas vão prosseguir com uma ofensiva militar contra os rebeldes separatistas no leste do país até que a paz e a ordem tenham sido restabelecidas, disse nesta sexta-feira o ministro interino da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Koval.