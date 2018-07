Exército de Honduras invade e tira do ar emissora de rádio local Soldados do Exército de Honduras invadiram e tiraram do ar na madrugada de segunda-feira a emissora Rádio Globo, horas depois que o governo de facto anunciou medidas para silenciar meios de comunicação que apoiam o presidente deposto, Manuel Zelaya, disse o diretor da emissora.