Exército de Israel mata dois palestinos em Hebron acusados de matar adolescentes

Marwan Kawasme e Amar Abu Aysha, ambos na casa dos 30 anos, foram mortos a tiros durante um confronto depois que as tropas israelenses cercaram uma casa na cidade antes do amanhecer, disseram o Exército e moradores. Israel estava procurando os homens havia três meses.

Kawasme e Abu Aysha eram acusados de terem matado três seminaristas adolescentes sequestrados enquanto viajavam ao pegar carona à noite perto de um assentamento judaico na Cisjordânia, em 12 de junho.

Os militares disseram que o Exército e a polícia israelense estavam tentando prender os dois suspeitos quando irrompeu o tiroteio.

"Abrimos fogo, eles revidaram, e eles foram mortos em seguida", disse o porta-voz militar israelense, tenente-coronel Peter Lerner.

O governador de Hebron, Kamel Hmeid, confirmou a uma rádio palestina que os dois foram mortos.

"Está claro agora que os dois mártires, al-Kawasme e Abu Aysha, foram assassinados nesta manhã durante uma operação militar na área da Universidade Hebron. Condenamos este crime, este assassinato, como o assassinato deliberado e premeditado", disse Hmeid.

Kawasme e Abu Aysha eram afiliados ao Hamas, que inicialmente negou qualquer ligação com o ataque de junho. No mês passado, no entanto, o grupo reconheceu a responsabilidade, embora sua liderança tenha dito que não tinha conhecimento prévio de que os homens planejavam seqüestrar os alunos.

"O Hamas elogia o papel desempenhado pelos mártires Abu Aysha e Kawasme na perseguição aos colonos israelenses, e ressaltamos que seu assassinato não vai enfraquecer a resistência", disse o porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, em Gaza.