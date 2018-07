Exército de Sri Lanka desafiou ordem de manter Rajapaksa no poder

Mas um porta-voz do exército disse desconhecer essa ordem.

Rajapaksa perdeu a eleição de quinta-feira, dando fim a uma década de governo que críticos diziam ter se tornado crescentemente autoritário e assolado por nepotismo e corrupção.

Rajitha Senaratne, um parlamentar e porta-voz do novo presidente, Maithripala Sirisena, disse que o governo de Rajapaksa havia buscado o apoio do exército para continuar no poder.

"O chefe do exército recebeu ordens de alocar tropas nas fronteiras do país. Eles tentaram continuar por força. O chefe do exército desafiou todas as ordens que recebeu nas últimas horas", disse Senaratne a jornalistas em Colombo.

"Falamos com o chefe do exército e dissemos a ele que não fizesse isso. Ele manteve as tropas nos quartéis e ajudou uma eleição livre e justa", acrescentou.