Exército deixa favelas do Complexo da Penha, no Rio

Em um ano e meio de atuação, a Força de Pacificação apreendeu cerca de 20 mil papelotes de cocaína, 8 mil trouxinhas de maconha, 800 pedras de crack e 26 armas (14 pistolas, 4 fuzis, 5 revólveres e 3 armas caseiras). "Aqui era o centro logístico operacional da facção criminosa que dominava essa região e levava terror ao Rio de Janeiro. Hoje não temos mais isso. O que temos é um tráfico de drogas local, de consumidores locais, como em qualquer outra comunidade. E procuramos, logicamente, coibir dentro do possível. Não é mais uma favela exportadora de droga, isto é, não há mais consumidores que vêm de fora comprar entorpecente aqui. Desde a pacificação, não houve um tiro de arma pesada", explica o general Sarmento.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo noticiou em 18 de junho, os 18 meses de ocupação do Exército custaram R$ 333 milhões aos cofres federais. Por volta das 5h30, cerca de 500 policiais militares de diversas unidades especializadas, coordenadas pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), ocuparam as favelas Vila Cruzeiro e Parque Proletário. Após a chegada da polícia, os homens do Exército deixaram seus postos e se dirigiram à base operacional da Força de Pacificação, no Alemão. A troca de comando de policiamento foi pacífica: não houve registro de troca de tiros ou atitudes hostis por parte de moradores ou traficantes.

Depois da ocupação, os PMs vão fazer o trabalho de varredura em casas e de vistoria de motoristas e moradores, em busca de armas, drogas e criminosos. Até as 18h30 desta quinta-feira, os PMs prenderam quatro pessoas e apreenderam 176 sacolés de cocaína, 233 pedras de crack, duas espingardas calibre 12, além de grande quantidade de munição de vários calibres.

Segundo o relações-públicas do Bope, major Ivan Blaz, a previsão é de que os PMs da tropa de elite permaneçam nas duas favelas por um mês. "Ficaremos lá até a inauguração das duas últimas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) na região", disse. Até agora, os complexos da Penha e do Alemão já ganharam seis UPPs. As duas últimas foram inauguradas na quarta-feira: uma nos Morros da Chatuba e da Caixa d'' Água; e a outra nos Morros da Fé e do Sereno (todas no Complexo da Penha). Com as duas próximas UPPs na Vila Cruzeiro e no Parque Proletário, o efetivo de policiais na Penha e no Alemão será de 2.150 homens. No início da ocupação do Exército, foram utilizados 1.800 homens no policiamento. Desde a inauguração das primeiras UPPs no Alemão, no fim de maio, o efetivo caiu para cerca de mil militares.

A base onde funciona o comando da Força de Pacificação será entregue à PM numa cerimônia no próximo dia 6 de julho. A PM vai instalar no local a sede do Comando de Polícia Pacificadora (CPP), que coordena as atividades de todas as 23 UPPs já implantadas na cidade. Atualmente o CPP funciona no quartel-general da corporação, no centro do Rio.