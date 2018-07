Exército derruba governo e suspende Constituição na Tailândia

Os militares declararam toque de recolher das 22h às 5h, suspenderam a Constituição e detiveram alguns políticos. Mais tarde, intimaram a ex-primeira-ministra Yingluck Shinawatra e outras 22 pessoas, incluindo parentes e ministros do seu governo deposto.

Os manifestantes receberam ordens para desmontar os seus acampamentos e a mídia foi censurada. Não havia relatos de violência.

O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse não haver justificativa para o golpe, que terá “implicações negativas” nas relações bilaterais. Os EUA estão avaliando a sua ajuda militar e de outros tipos “de acordo com a lei norte-americana”.

A Tailândia é refém de uma luta de poder prolongada entre apoiadores do ex-primeiro-ministro deposto Thaksin Shinawatra e oposicionistas apoiados pelos monarquistas que polarizou o país e abalou a sua economia.

“Para que a situação volte ao normal rapidamente e nossa sociedade volte a amar e viver em paz... e para reformar a estrutura política, econômica e social, os militares precisam assumir o poder”, declarou Prayuth em um pronunciamento televisionado.

O general fez o seu discurso depois de uma reunião para a qual convocou as facções rivais no conflito político com o objetivo de encontrar um meio termo para pôr fim aos seis meses de manifestações contra o governo.

Mas não houve progresso e Prayuth encerrou o encontro anunciando que estava tomando o poder, de acordo com um dos participantes.

As Forças Armadas tailandesas têm um longo histórico de intervenções na política – houve 18 tentativas de golpes de Estado, alguns deles bem-sucedidos, desde que o país se tornou uma monarquia constitucionalista em 1932, o mais recente em 2006, quando Thaksin foi deposto.

Centenas de soldados cercaram o local da reunião, o Clube do Exército de Bangcoc, pouco antes do anúncio do golpe, e as tropas levaram Suthep Thaugsuban, líder dos protestos contra o governo pró-Thaksin.

Prayuth, que há meses vem tentando manter o Exército fora do confronto político, assumiu as funções e responsabilidades de primeiro-ministro.

TIROS PARA O ALTO

Soldados dispararam tiros para o alto a fim de dispersar milhares de manifestantes "pró-governo" conhecidos como "camisetas vermelhas" reunidos na zona oeste da Bangcoc.

O Exército também ordenou que as emissoras de rádio e TV interrompessem a sua programação normal para transmitir apenas comunicados oficiais, proibiu agrupamentos de mais de cinco pessoas, além de dizer que irá suspender sites que divulgarem informações falsas ou incitarem tumultos.

A cúpula militar decretou uma lei marcial na terça-feira, alegando que era preciso para conter a violência. Desde que as manifestações contra o governo começaram no fim do ano passado, 28 pessoas foram mortas e 700 ficaram feridas.

Yingluck Shinawatra foi forçada a entregar o cargo por um tribunal duas semanas atrás, mas seu governo, mesmo abalado por seis meses de protestos, continuava oficialmente no poder até esta quinta-feira.