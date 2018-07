Exército descumpre ordem de juiz na Providência, no Rio Apesar das restrições determinadas pela presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio e Espírito Santo), o Exército manteve ontem seus homens posicionados em pelo menos outros dois pontos do Morro da Providência, além do trecho de 100 metros onde ocorrem as obras do Projeto Cimento Social - parceria entre os ministérios da Defesa e das Cidades para a recuperação de moradias populares. O único local desocupado pelas tropas, ainda na noite de sexta-feira, foi a Praça Américo Brum, onde há oito dias três jovens foram detidos por militares e entregues a traficantes de um morro rival. Revoltados com a permanência do Exército, proprietários das casas em reforma já ameaçam paralisar as obras. ?Os moradores estão com medo. Se eles (os militares) não saírem do morro imediatamente, como mandou a Justiça, não vai ter obra?, disse Nelson Gomes, um dos líderes comunitários da Providência. Ele também acusa as tropas de continuarem abordando moradores. O Estado esteve no morro e, até a tarde de ontem, ao menos 50 homens armados de fuzis, pistolas e espingardas se concentravam em três áreas: na capela do Cruzeiro, o ponto mais alto do morro; no Buraco, trecho de altura intermediária, com vista para a obra; e nas proximidades da Rua Barão da Gamboa, onde as moradias estão sendo reformadas por militares e funcionários de uma empreiteira. Entretanto, a ordem do desembargador Joaquim Antônio de Castro Aguiar, presidente do TRF2, limitava a atuação dos militares exclusivamente à obra. O despacho também vetava a participação deles nas ações típicas de segurança pública, como patrulhamentos e abordagens, pelo menos até a próxima quinta-feira, quando o governo federal terá de apresentar uma solução definitiva para a impasse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.