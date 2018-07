Exército dispersa manifestantes na capital de Burkina Fasso

O governo de 27 anos de Compaore acabou abruptamente na sexta-feira após dois dias de protestos contra sua intenção de mudar a constituição para continuar no poder.

O exército indicou posteriormente o tenente-coronel Isaac Zida como líder de transição.

Mas neste domingo houve sinais de descontentamento com a indicação, e milhares de pessoas se reuniram na capital Ouagadougou para exigir retorno de um governo civil, em linha com a constituição do país do oeste da África.

Testemunhas disseram que o líder da oposição Saran Sereme e um general do exército, acompanhados de uma multidão de apoiadores, se dirigiram à emissora RTB Television neste domingo para se declarar responsáveis pela transição, mas foram expulsos pelo exército.

Tiros foram ouvidos na emissora e o canal foi tirado do ar. Não houve informações sobre feridos.

Logo depois, a guarda presidencial foi mobilizada para evitar acesso à praça central de Ouagadougou --local dos protestos contra Compaore na semana passada, onde três pessoas morreram e o parlamento foi incendiado.

Washington também pediu uma transferência de poder para autoridades civis, e um oficial das Nações Unidas alertou neste domingo sobre possíveis sanções caso Zida não desista do poder.

(Por Joe Penney e Nadoun Coulibaly)