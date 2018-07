Exército diz cumprir decisão judicial na Providência O Exército divulgou nota afirmando que, "diante de interpretações equivocadas", vem cumprindo integralmente a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) do Rio de Janeiro que restringiu a manutenção das tropas no Morro da Providência aos trechos onde se realizam as obras do projeto Cimento Social. A nota informa que o efetivo foi reduzido de 250 para 60 militares. "A presença do Exército está restrita à região do canteiro de obras e às áreas absolutamente necessárias para a execução das atividades administrativas e o estabelecimento da segurança do pessoal, do material e equipamentos utilizados nas obras, bem como de sua fiscalização", diz a nota. Acrescenta que "inserem-se aí aqueles militares um pouco mais afastados do núcleo das obras, cujas ações proporcionam a segurança, em grau mínimo e necessário, que a situação exige".