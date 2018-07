Exército do Egito diz que militares não querem o poder

Em um discurso para anunciar concessões aos manifestantes que tomaram a Praça Tahrir, no Cairo, para pedir que os militares deixem o poder, o marechal Mohamed Hussein Tantawi afirmou que o conselho aceitou a renúncia do gabinete do primeiro-ministro Essam Sharaf.

"As Forças Armadas, representadas por seu Conselho Supremo, não aspiram governar e colocam os interesses supremos do país acima de todas as considerações", declarou Tantawi em mensagem transmitida pela televisão.

Ele disse que os militares estão "completamente prontos para transferir a responsabilidade imediatamente, e voltar à sua missão original para proteger a nação se a nação quiser assim, através de um referendo popular, se for necessário".

(Texto de Marwa Awad e Tom Perry)