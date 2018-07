Exército do Líbano ''controla'' campo de refugiados

O Exército do Líbano anunciou ter tomado o controle total do campo de refugiados palestinos de Nahr Al-Bared, no norte do país, onde soldados vinham enfrentando militantes desde maio. O anúncio ocorreu poucas horas depois que um novo confronto deixou pelo menos 28 militantes e cinco soldados mortos. A violência deste domingo começou quando um grupo de homens tentou escapar do cerco militar ao campo. Os militantes fazem parte do grupo Fatah Al-Islam, que é acusado de ter ligações com a rede Al-Qaeda. Após a invasão do campo, soldados libaneses dispararam tiros para o ar, para comemorar o fim do cerco. As tropas ainda estão procurando por militantes que possam ter conseguido fugir. A onda de confrontos matou mais de 300 pessoas e forçou a retirada de quase 40 mil refugiados palestinos desde maio. Segundo um correspondente da BBC, as batalhas foram o pior incidente interno de violência no Líbano desde o fim da guerra civil, em 1990. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.