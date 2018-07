Exército do Sudão do Sul diz ter avançado em cidades rebeldes antes de diálogo O Exército do Sudão do Sul afirmou nesta quinta-feira que está avançando em duas cidades sob controle dos rebeldes enquanto as duas partes se reuniam na Etiópia para conversações de paz com o objetivo de pôr fim a três semanas de violência que puseram a nação mais jovem do mundo no rumo à guerra civil.