Exército e Polícia apuram denúncia de tortura no Rio A Polícia Civil e o comando do Exército investigam uma denúncia de tortura envolvendo militares da Força de Pacificação do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Um jovem de 22 anos afirma ter sido agredido por soldados do Exército após uma abordagem na madrugada de sábado em Vila Cruzeiro, favela ocupada por tropas militares. A denúncia é considerada a mais grave enfrentada pela tropa em um ano e quatro meses de ocupação no complexo.