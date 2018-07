Exército egípcio demite general encarregado do contato com mídia O líder militar do Egito, marechal Mohamed Hussein Tantawi, demitiu o responsável por assuntos de mídia, general Ismail Etman, para melhorar a imagem da instituição, manchada por causa das mortes de manifestantes e acusações de que os militares estão minando a revolução democrática do Egito.