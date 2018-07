Exército egípcio nomeia novo premiê e protestos seguem

Ganzouri confirmou o convite após reunião com o chefe da junta militar, marechal Mohamed Hussein Tantawi, disse o site do jornal Al Ahram citando fontes próximas ao político.

O premiê anterior, Essam Sharaf, foi demitido após seu gabinete divulgar um anteprojeto constitucional que blindaria as Forças Armadas de qualquer supervisão civil - e que levou milhares de egípcios a reocupar a praça Tahrir, no Cairo, e outros pontos do país para exigir pressa na transição para um governo civil, nove meses depois de uma rebelião popular que derrubou o presidente Hosni Mubarak.

Desde sábado, confrontos entre manifestantes e forças de segurança já deixaram dezenas de mortos. Numa tentativa de acalmar a situação, Tantawi anunciou a antecipação das eleições presidenciais para junho de 2012, seis meses antes do previsto anteriormente. Na segunda-feira, tem início uma eleição parlamentar em várias etapas.

Ganzouri comandou um gabinete entre 1996 e 1999, época em que o governo de Mubarak implantou algumas medidas de liberalização econômica. Muitos egípcios o consideram honesto, mas o fato de ter servido ao regime deposto pode motivar queixas de grupos que desejam um rompimento total com o passado.

Na praça Tahrir, a notícia da nomeação dele dividiu os manifestantes. Alguns viam sua idade - ele é quase octogenário - como um problema. "Ganzouri não é bom para este período de transição, que precisa de líderes jovens, não de avós", disse o estudante Maha Abdullah.

O taxista Metwali Atta, de 55 anos, discordava. "Eu queria ver Ganzouri como primeiro-ministro. O homem tem um caráter forte, ao contrário de Essam Sharaf, que era facilmente comandado pelo conselho militar."

Em nota, os manifestantes convocaram uma manifestação gigantesca na "sexta-feira da última chance", exigindo a nomeação de um governo de salvação nacional que faça uma rápida transição para o regime civil.

Mas muitos egípcios já estão cansados da prolongada fase de turbulência política, e simpatizantes dos militares convocaram uma contramanifestação para apoiá-los. A junta militar, no entanto, fez pelo Facebook um apelo para que esse grupo cancele sua manifestação, a fim de não acirrar as divisões.

Refletindo a falta de confiança econômica no Egito, o dólar alcançou uma cotação superior a seis libras egípcias pela primeira vez desde janeiro de 2005, e a agência Standard & Poor's reduziu a nota de crédito do país, de BB- para B+.

(Reportagem adicional de Edmund Blair, Tom Perry e Patrick Werr)