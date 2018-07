Exército egípcio recrimina candidatos à Presidência; mantém decreto

Milhares de manifestantes se reuniram para rezar na praça Tahrir, no Cairo, e o Exército disse que as pessoas estão livres para protestar, desde que não perturbem o cotidiano da cidade.

Mas os militares negaram taxativamente a possibilidade de revogar os recentes decretos que dissolveram o Parlamento, dominado por políticos islâmicos, e reduziram os poderes presidenciais, mantendo-os nas mãos dos generais.

Em nota transmitida pela TV estatal, o Conselho Supremo das Forças Armadas (CSFA) disse que as essas medidas foram tomadas "durante este período crítico" pelo bem do país.

Sem citar nomes dos candidatos, o conselho disse: "Antecipar o anúncio dos resultados da eleição presidencial sem que eles tenham sido oficialmente anunciados é injustificável, e esse é uma das principais causas da divisão e da confusão que prevalecem na arena política".

Na segunda-feira, horas depois do encerramento do segundo turno da eleição, a Irmandade Muçulmana disse que seu candidato Mohamed Morsy havia vencido o rival Ahmed Shafik por quatro pontos percentuais.

Shafik, brigadeiro da reserva e último premiê do regime de Hosni Mubarak, deposto em 2011, não reconheceu a derrota, e na sexta-feira fez um discurso no qual se disse confiante na vitória.

As autoridades eleitorais prometeram inicialmente divulgar os resultados na quinta-feira, mas adiaram o anúncio por causa de acusações de irregularidades apontadas por ambos os lados.

A nova previsão é de que o vencedor seja anunciado no domingo, para tomar posse uma semana depois.

Nos últimos dias, muitos egípcios acusaram os generais de estarem renegando sua promessa de transferir o poder aos civis. Respondendo a essas queixas, a junta militar disse em nota que "a emissão de um decreto constitucional suplementar foi necessária para a administração dos assuntos de Estado durante este período crítico na história da nossa nação".

O decreto transfere poderes legislativos do Parlamento para o CSFA, abrindo inclusive a perspectiva de que os militares redijam a nova Constituição nacional. A junta disse também que a dissolução do Parlamento se baseou em uma decisão do Judiciário, que considerou que a eleição dos deputados, entre o final de 2011 e o começo deste ano, havia ocorrido sob leis inconstitucionais.

"O Estado de direito é a base da governança do Estado", disse a nota. "O Estado deve ser submetido ao Estado de direito e a um Judiciário independente."

Críticos se queixam de que os juízes responsáveis pela decisão não são independentes, pois foram nomeados na era Mubarak.

(Reportagem de Marwa Awad e Omar Fahmy)