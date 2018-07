Exército fere homem com bala de borracha no Rio Um homem ainda não identificado foi ferido com um tiro de bala de borracha disparado por soldados do Exército, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Comunicação Social do Comando Militar do Leste (CML), soldados pediram que dois homens que faziam boca-de-urna se retirassem. Eles obedeceram à ordem, mas voltaram, desacataram os soldados e foram presos. Um terceiro homem, inconformado com a prisão, teria agredido os militares, que reagiram atirando com uma arma com bala de borracha. Os soldados socorreram o agressor que foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e passa bem. Segundo o CML, ele está preso por desacato e agressão contra os soldados. O Exército afirmou que a situação na Cidade de Deus "está normalizada".