Exército inicia polêmica patrulha de ruas na Itália

Três mil soldados do Exército italiano começaram a patrulhar nesta segunda-feira, 4, as ruas das principais cidades da Itália, como parte de uma campanha do premiê Sílvio Berlusconi de melhorar a segurança. Em Milão, eles realizaram operações conjuntas com a polícia e montaram blitz na praça do Duomo, no centro da cidade. Por um período de seis meses, renovável por até um ano, os soldados deverão guardar lugares turísticos, embaixadas, consulados e centros de detenção de imigrantes ilegais. O repórter da BBC em Milão Mark Duff disse que a aparição do Exército no primeiro dia de operação foi discreta, mas polêmica desde o princípio. Críticos dizem que a iniciativa transmite uma mensagem equivocada - sugere, segundo eles, que a Itália está afundada em uma onda de criminalidade que a polícia é incapaz de conter. O governo também é acusado de fomentar um clima de xenofobia contra os imigrantes ilegais, por atribuir a eles responsabilidade pelos crimes graves cometidos nas principais cidades do país. Ministros do governo alegam que estão apenas respondendo aos temores dos italianos. Uma pesquisa recente mostrou que a população do país nunca esteve tão preocupada com a ameaça de violência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.