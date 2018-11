Exército inicia socorro às vitimas de chuvas no Rio

A cidade de Niterói (Região Metropolitana), onde morreram até hoje pela manhã 134 pessoas, receberá quatro caminhões de cinco toneladas emprestados, dois para a Secretaria Municipal de Saúde e dois para o 12º Batalhão da Polícia Militar. Em São Gonçalo, dois hospitais de campanha serão instalados para atender as vítimas das chuvas. O CML ainda disponibilizou para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social do Rio uma área do 24º Batalhão de Infantaria Blindada, na entrada da Ilha do Governador (zona norte), para alojar desabrigados.

Hoje, no primeiro sábado após o deslizamento no Morro do Bumba, em Niterói (Região Metropolitana), algumas famílias que ainda estavam na favela começaram a deixar as suas casas. A maioria procurou abrigo na casa de parentes, mas muitos não sabem para onde ir. Durante a madrugada, dois corpos foram encontrados e o número de mortos chegou a 29. No entanto, a estimativa do Corpo de Bombeiros é de que cerca de 150 pessoas foram soterradas. De acordo com o coordenador da Defensoria Pública do Estado do Rio, Petrúcio Malafaia, todos os casos serão analisados. "Não temos a intenção de buscar culpados, mas vamos analisar como estas famílias podem ser indenizadas", declarou.