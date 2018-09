Exército irá ajudar em obras no Aeroporto de Guarulhos A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) vai acionar o Exército para colaborar com as obras de ampliação e reforma do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, a partir de janeiro do ano que vem. Foi o que informou hoje o diretor de engenharia da estatal que administra 67 aeroportos no País, Mário Jorge Moreira. De acordo com o executivo, o Batalhão de Engenharia e Construção do Exército assumiria a pavimentação da ampliação do pátio de aeronaves, obra contratada com um consórcio capitaneado pela construtora Queiroz Galvão, mas que está paralisada desde maio. Mesmo que o contrato seja repactuado, já é certo que o Exército fará obras complementares. "O Exército já há muito tempo trabalha com a Infraero. É corriqueiro. Nós sempre tivemos contratos com o Exército", afirmou Moreira, que participou hoje do 7º Simpósio de Transporte Aéreo (Sitaer), realizado num hotel em Copacabana, zona sul do Rio. Segundo o diretor da Infraero, o contrato com o consórcio liderado pela Queiroz Galvão está suspenso por causa de divergências entre os valores aplicados no contrato e um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Moreira estima que essas obras devem demorar pelo menos dois anos.