Exército italiano retira lixo das ruas de Nápoles

O Exército da Itália iniciou a operação para a retirada de 100 mil toneladas de lixo com escavadeiras das ruas de Nápoles, devido à greve dos lixeiros que já dura duas semanas. O governo italiano vai realizar uma reunião de emergência para tentar solucionar a crise. Os espaços para depositar o lixo na cidade do sul da Itália já estão tomados e os moradores são obrigados a incinerar tudo. Com isso, os bombeiros estão tendo muito trabalho para apagar os incêndios. Manifestantes enfrentaram a polícia perto de um depósito de lixo que já está lotado. A polícia tentou reabrir o local, mas os moradores da área de Pianura, um bairro da zona oeste de Nápoles, afirmaram que o local representa um risco à saúde. Os manifestantes atiraram pedras contra a polícia que respondeu usando cassetetes. Pelo menos três pessoas foram levadas ao hospital. Foto: Salvatore Laporta/AP Photo Constrangimento O assunto está causando um grande constragimento para o governo do primeiro-ministro Romano Prodi, que acaba de retornar das férias. A União Européia alertou o governo do país que aplicará multas caso a Itália não resolva o problema nesta semana. As escolas ficaram fechadas e reabriram sob ordens do governo, mas apenas alguns estudantes compareceram. Para encontrar uma solução para a crise, o governo terá que enfrentar a máfia. A Camorra, a versão napolitana da máfia italiana, transformou o lixo em um negócio altamente lucrativo. A Camorra sabotou todas as tentativas de construção de incineradores mais modernos. Com isso, Nápoles depende de depósitos de lixo. Milhões de toneladas de lixo doméstico e industrial, altamente tóxicos, foram jogados ilegalmente no mar ou na área rural. E os médicos afirmam que os números de casos de câncer em Nápoles são bem mais altos do que a média nacional. Ameaças Além dos choques entre polícia e moradores durante o final de semana, a polícia também encontrou bonecos representando o prefeito de Nápoles e o governador da região, penduradas em postes de iluminação, com ameaças de morte afixadas nelas. A coleta de lixo é um problema constante nos últimos 15 anos em Nápoles. Em 15 anos de promessas, o governo italiano já gastou 2 bilhões de euros tentando resolver a retirada do lixo. A União Européia afirma que está acompanhando a situação com atenção e já está considerando um processo, pois a Itália estaria desrespeitando as diretrizes de coleta e destinação do lixo no bloco. Foto: Salvatore Laporta/AP Photo Foto: Reuters