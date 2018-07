Exército já deixou Morro da Providência, diz Jobim O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse hoje que as tropas do Exército já deixaram o Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, e só voltarão depois que as obras do Projeto Cimento Social forem liberadas pela Justiça Eleitoral. Jobim esteve reunido durante todo o dia no Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, para definir alternativas para o trabalho dos militares. Na semana passada, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Joaquim Antônio Castro Aguiar, determinou que a tropa só poderia permanecer na rua onde acontecem as obras do projeto de recuperação de casas do morro. "No momento em que soubemos da decisão da Justiça Eleitoral, o Exército saiu do morro", afirmou o ministro. Hoje, a Justiça Eleitoral considerou que a obra tem cunho eleitoral e beneficia o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), autor do projeto, que é pré-candidato à prefeitura do Rio. Na decisão, o juiz Fábio Uchôa, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral, faz referência a panfletos distribuídos por militantes do senador com fotos dele sobrepostas às imagens das obras na favela. Também foram consideradas evidências do uso eleitoral páginas de Crivella na internet fazendo referência ao projeto Cimento Social. O projeto tornou-se centro das atenções depois que três jovens da Providência foram entregues por 11 militares a traficantes do Morro da Mineira, dominada por uma quadrilha rival à da Providência. Eles foram torturados e mortos e os corpos encontrados num lixão. Os militares estão presos e foram indiciados por homicídio triplamente qualificado.