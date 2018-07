Exército já se prepara para eventual ocupação no Rio Horas depois de o governador Sérgio Cabral (PMDB) anunciar que iria a Brasília se encontrar com a presidente Dilma Rousseff (PT) para pedir ajuda de forças federais para contornar a maior crise dos cinco anos de história do programa das UPPs, a cúpula do Exército no Rio começou a se preparar para uma possível ordem para ocupação de favelas.