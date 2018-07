Exército mantém patrulha no Morro da Providência O Exército permanecia, na manhã de hoje, patrulhando o Morro da Providência, no centro do Rio. O Assessoria de Comunicação do Comando Militar do Leste (CML) informou que não havia sido notificada oficialmente sobre a decisão judicial que determinou, ontem, a retirada de tropas da favela. O comandante da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, general Mauro César Lorena Cid, convocou reunião com lideranças comunitárias para tentar evitar a paralisação das obras do projeto Cimento Social. No início da semana, 75 trabalhadores que moram no morro fizeram protesto em frente ao CML e prometeram paras os obras caso o Exército não se retirasse.