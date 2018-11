Exército monta hospital de campanha em São Gonçalo Cerca de 200 pessoas foram atendidas no primeiro dia de funcionamento dos hospitais de campanha montados pelo Exército, nos bairros Jardim Catarina e no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. "A operação não tem prazo determinado para acabar. Os dois hospitais permanecerão em funcionamento enquanto houver vítimas", disse capitão Carlos Backer, da Comunicação Social do Exército.