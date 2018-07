Exército negocia continuidade das obras na Providência

O comandante da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, general Mauro César Lorena Cid, tentou nesta quinta-feira, 19, evitar a paralisação dos 75 operários do projeto Cimento Social prometida para sexta. E conseguiu. Os operários contratados para trabalhar na recuperação das 780 casas no Morro da Providência dentro do Projeto Cimento Social, em um acordo de cooperação técnica entre os ministérios das Cidades e Defesa, decidiram continuar a obra pelo menos por mais 45 dias "em prol da comunidade". Veja também: Polícia ainda não busca assassinos de jovens de morro no Rio Procurador pede ao TRF que Exército permaneça no Rio Obras terão de parar se Exército deixar morro, diz Jobim Justiça decreta prisão de 4 dos 11 militares investigados no Rio Moradores não comentam se querem ou não saída do Exército Delegado diz que é evidente ligação de militares com tráfico O militar se reuniu nesta manhã com a presidente da Associação dos Moradores do Morro da Providência, Vera Melo, e prometeu diminuir o efetivo da tropa na favela, instalar uma Ouvidoria do Exército na comunidade e implantar os projetos sociais, que estavam previstos, mas nunca saíram do papel. Na segunda-feira, os operários cruzaram os braços por um dia. "Acho que as obras estão sendo boas para a comunidade, mas paralisar ou não é uma decisão que cabe aos trabalhadores", disse Vera. Líder da paralisação, o encarregado da obra Alex Oliveira dos Santos, de 32 anos, convocou lideranças comunitárias e moradores para um encontro nesta noite com os operários para juntos decidirem sobre a continuidade dos trabalhos. Ele informou ainda que os funcionários da obra devem fazer, na tarde de sexta, uma passeata em protesto pela morte dos três moradores do morro. Segundo Oliveira, os 75 funcionários permanecem até o final da recuperação de 20 casas que estão destelhadas. "Depois, não sei. A população não quer mais a presença do Exército aqui. Estão com medo, são muitas reclamações. Muitos soldados ficam mexendo com as mulheres que passem indo para o trabalho. Ninguém gosta. Vamos também esperar a decisão da Justiça, sobre a retirada das tropas", disse. Pela manhã, as mães das vítimas receberam a visita da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Benedita da Silva. Ela foi a primeira representante do governo estadual a subir o morro após a morte dos três jovens. O governador Sérgio Cabral Filho está na Alemanha. "Todos os equipamentos da nossa secretaria estão à disposição dos familiares das vítimas e nossa Ouvidoria ajudará a recolher depoimentos sobre as denúncias de violência cometidas nesta comunidade", disse Benedita. Ela prometeu apoio psicológico ao irmão de uma das vítimas, que está traumatizado. A tentativa do Exército de mudar a imagem junto aos moradores da Providência esbarra em fatos recentes. Em 2006, durante uma operação para recuperar 10 fuzis FAL na Providência, Eduardo dos Santos, de 16 anos morreu ao ser atingido por um tiro de fuzil no Morro do Pinto, vizinho à Providência. Segundo testemunhas, um soldado confundiu o guarda-chuva dele com um fuzil e atirou. O Exército sempre negou o envolvimento na morte do adolescente. De acordo com policiais militares do Grupamento de Policiamento de Áreas Especiais (Gpae), os traficantes não deixaram de atuar em pontos da favela não ocupados pelo Exército. No dia 12 de junho, um soldado do Gpae morreu e outro foi baleado por criminosos na Providência.