Exército patrulha comunidades no Rio em dia de eleição Tropas do Exército patrulham neste domingo as proximidades da Escola Municipal Presidente Roosevelt, em Realengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O colégio é próximo à favela Vila Vintém, uma das 22 comunidades ocupadas na última semana pelo Exército para garantir segurança aos fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) na repressão à propaganda irregular.