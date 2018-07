Exército quer saber se militar treinou traficantes

A polícia investiga se o tenente Vinicius Ghidetti colaborou em algum momento no treinamento de traficantes do Rio em táticas de guerrilha e montagem de armamento. Numa operação de busca e apreensão na casa do militar, foram encontrados manuais militares, inclusive um com instruções sobre a montagem de metralhadora antiaérea .50. O tenente é acusado de ter entregue três jovens do Morro da Providência, que é dominado pelo Comando Vermelho, a traficantes do Morro da Mineira, dominado pela facção Amigos dos Amigos (ADA). Os jovens foram brutalmente assassinados. Veja também: Moradores não comentam se querem ou não saída do Exército Delegado diz que é evidente ligação de militares com tráfico Militares serão indiciados por morte de jovens, diz delegado Contrariando a Justiça, Exército continua na Providência Opine: o Exército pode cuidar da segurança pública? O tenente mora em Inhaúma, na zona norte, numa espécie de "cabeça-de-porco", entre as favelas Águia de Ouro e Fazendinha. No mesmo terreno mora um primo da mulher do tenente, que esteve preso por tráfico de drogas. O assunto vem sendo tratado com cautela pelos policiais que trabalham no caso. Alguns acreditam que, caso o militar tivesse colaborado com o tráfico, não viveria em um local tão humilde. As investigações apontam que partiu de Ghidetti a decisão de entregar os três moradores da Providência aos traficantes do Morro da Mineira, contrariando a decisão de um capitão de liberá-los. O tenente teria oferecido os três jovens do morro da Providência a traficantes da Mineira (dominado por facção rival) como se fossem "um presentinho", segundo um dos envolvidos no caso. Segundo relatos dos próprios militares envolvidos no caso, os três rapazes foram detidos na manhã do dia 14 de junho, no alto do Morro da Providência. Uma amiga das vítimas confirmou o relato, contando que eles saíam de um táxi que os havia trazido de um baile funk do Morro da Mangueira, na zona norte. A patrulha militar parou os jovens, que foram revistados. Houve desacato e eles foram levados ao quartel. Após o incidente em que foi registrado o desacato aos militares, o oficial do quartel não concordou com a decisão do tenente e mandou liberar os jovens. Ele, no entanto, não obedeceu a ordem. Em depoimento, ele admitiu que decidiu entregar os rapazes aos traficantes da Mineira, que são da facção Amigos dos Amigos (ADA), inimigo direto do Comando Vermelho (CV), que atua na Providência. Segundo os depoimentos, Ghidetti entregou David Wilson Florêncio da Silva, de 24 anos, Marcos Paulo da Silva, de 17, e Wellington Gonzaga Costa, de 19, presos por desacato, aos traficantes como "um presentinho". "Os traficantes não estavam entendendo nada. O tenente disse: 'Está aqui um presentinho para vocês'. Os traficantes perguntaram se eram ‘alemães’ (de quadrilha inimiga). O oficial respondeu que eram de 'lá da Provi' (Providência)", contou o advogado Walmar Flávio de Jesus. Permanência divide o governo Apesar da resistência do ministro da Justiça, Tarso Genro, que aconselhou o governo a aproveitar a decisão judicial para retirar ''de forma honrosa'' o Exército do Morro da Providência, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, convenceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva da necessidade de recorrer da sentença para manter as tropas federais prestando segurança às obras no Rio. A decisão foi tomada após conversa de Jobim com o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), José Antônio Dias Toffoli. Lula tinha dúvidas do que deveria ser feito em relação às tropas, mas foi persuadido por Jobim e Toffoli. O presidente foi sensível à ponderação de que uma solução envolvendo a retirada das tropas precisava ser muito bem planejada. Para Jobim e Tofolli, a decisão da Justiça pela retirada do Exército do morro partiu de uma "premissa equivocada". Motivo: a juíza entendeu que o Exército estava atuando como força de segurança, o que não seria verdade. Para os ministros, o Exército executa "ação subsidiária", para a realização de obras sociais. Eles entendem que, se o Exército tiver de sair da Providência, será por decisão do próprio governo, e não do Judiciário, porque sua atuação na favela é legal. Medo e proteção O pai de um dos soldados indiciados - José Ricardo Rodrigues de Araújo -, cujo nome não foi divulgado, teme pela vida de sua família. A informação é da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, Margarida Pressburguer. "Ele não recebeu ameaça direta, mas velada. Um rapaz bateu na porta da casa dele com um jornal em punho, perguntou se o soldado Rodrigues era filho dele, o que foi confirmado." O pai do soldado mora com a mulher, outros filhos pequenos, a irmã e os sobrinhos. "Ele contou que o tenente perguntou se alguém sabia onde era o Morro da Mineira, e ele sabia. E indicou o caminho ao motorista (sem saber o que aconteceria)", relatou Margarida. A Comissão de Direitos Humanos da entidade vai tentar dar proteção à família.