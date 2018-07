Exército sabia da rivalidade entre morros no Rio Desde novembro - antes de ser deflagrada a Operação Cimento Social no Morro da Providência, no centro do Rio -, o Exército sabia da rivalidade entre os traficantes daquela comunidade (do Comando Vermelho) e os do Morro da Mineira, no Rio Comprido, para onde os três jovens presos no sábado foram levados e acabaram sendo executados. A Mineira é uma das favelas que compõem o Complexo de São Carlos, onde domina a facção Amigos dos Amigos (ADA). No Relatório de Inteligência, preparado em novembro pela 9ª Brigada de Infantaria Motorizada - responsável pela segurança do projeto -, já se falava da ?suspeita de uma possível tentativa de tomada da comunidade pelos traficantes do Complexo de São Carlos (ADA)?. Apesar de o relatório dizer que não havia nada de concreto, a inteligência levantava a possibilidade de a tomada ser feita de forma indireta, com a ajuda de policiais militares. O relato fala que traficantes do Complexo de São Carlos estariam oferecendo um montante considerável para corromper PMs. O objetivo era reforçar a repressão no Morro da Providência para ?enfraquecer o tráfico local, abrindo caminho para a tomada da comunidade pela ADA?, como descreve o relatório. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.