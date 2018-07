Exército sírio mata comandante do Estado Islâmico, diz imprensa estatal

O comandante do Estado Islâmico, identificado como um dos governadores provinciais auto-declarados, foi morto em um ataque perto da cidade de Hamadi Omar, a 50 quilômetros da cidade de Hama. O Observatório disse que um total de 26 militantes do Estado Islâmico morreram no ataque.

A imprensa estatal síria também disse que o ataque destruiu um comboio de veículos militares. Rami Abdulrahman, que dirige o Observatório de Direitos Humanos da Síria, disse que não estava claro se o comandante do Estado Islâmico, chamado de Abi Ammar al-Jazrawi, havia mesmo sido morto em ataques aéreos na sexta-feira e no sábado.

Uma aliança liderada pelos EUA para bombardear alvos do Estado Islâmico na Síria e no Iraque rejeitou a ideia de parceria com o presidente Bashar al-Assad na luta contra o grupo radical, descrevendo o mandatário como parte do problema.

(Por Tom Perry)