Exército sírio retoma controle de área a nordeste de Damasco, diz TV do Hezbollah O Exército da Síria retomou o pleno controle de uma área anteriormente em mãos dos insurgentes a nordeste de Damasco, segundo informou nesta quinta-feira a TV Al-Manar, do Hezbollah, fortalecendo assim o domínio do governo do presidente sírio, Bashar Al-Assad, sobre o território no entorno da capital.