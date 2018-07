Exército tailandês pede negociações após declarar lei marcial

O líder dos protestos, Suthep Thaugsuban, que vem tentando derrubar o governo há seis meses, disse que continuará com sua luta, apesar da imposição da lei marcial.

Enquanto as tropas patrulhavam partes de Bancoc e porta-vozes do Exército estavam dando declarações às rádios, o governo interino liderado por partidários do ex-premiê autoexilado Thaksin Shinawatra disse que ainda está dirigindo o país.

O comandante do Exército, general Prayuth Chan-ocha, disse que a intervenção militar tem o objetivo de restaurar a ordem e conquistar a confiança dos investidores. Ele advertiu que as tropas iriam tomar medidas contra quem usar armas ou ferir civis.

"Pedimos a todas as partes para vir e conversar para encontrarmos uma saída para o país", disse Prayuth a jornalistas após uma reunião com diretores de agências governamentais e outros funcionários de alto escalão.

Autoridades militares disseram que não estavam interferindo no governo interino, mas os ministros não foram informados do plano do Exército antes de seu anúncio na televisão às 3 da manhã (do horário local), e Prayuth disse que a lei marcial seria mantida até que a paz e a ordem fossem restabelecidas.

Vinte e oito pessoas foram mortas e 700 ficaram feridas desde que os protestos contra o governo começaram em novembro do ano passado.

A crise é o mais recente capítulo de uma luta de poder de quase uma década entre o magnata das telecomunicações Thaksin e a oposição monarquista que levou o país à beira de uma recessão e provoca o temor de uma guerra civil.

As tropas, com jipes e metralhadoras, restringiram o tráfego na entrada de Bangcoc após a lei marcial. Os militares também tomaram posições em alguns cruzamentos e diante das estações de televisão, mas o movimento continuou normal na maior parte da cidade.

PROTESTOS

Manifestantes pró e antigoverno estão acampados em lugares diferentes na capital e, para evitar confrontos, o Exército disse que eles têm de ficar parados.

O Exército também ordenou que 10 canais de televisão por satélite, pró e antigoverno, interrompessem a transmissão.

O governo interino, apreensivo com a intervenção do Exército que em ocasiões anteriores ficou ao lado dos monarquistas, saudou a iniciativa para restaurar a ordem e disse que permanece no comando.

A Tailândia está mergulhada no caos político desde que a primeiro-ministra Yingluck Shinawatra, irmã mais nova de Thaksin, e nove dos seus ministros foram derrubados em 7 de maio depois que um tribunal os considerou culpados de abuso de poder.