Exército treina para combate à dengue em Campinas Uma equipe do Exército está em treinamento na manhã desta segunda-feira, 14, para atuar no combate à dengue em Campinas. Os soldados do Batalhão de Infantaria Leve (BIL) de Campinas recebem treinamento para busca e eliminação dos focos de proliferação do mosquito transmissor da doença. A cidade tem 3.615 casos de dengue registrados até agora e 3.346 ainda em investigação.