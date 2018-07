Exercito vai ajudar no combate a dengue em Campinas Com um novo vírus em circulação e o fim de um contrato que vai tirar das ruas 80 agentes de saúde, o prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), solicitou apoio ao Exército para combater a dengue na cidade, nesta quarta-feira. Pelo menos 100 homens da 11ª Brigada de Infantaria Leve vão começar a atuar na próxima semana na cidade para reforçar as medidas de prevenção contra a doença.