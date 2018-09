Exército vai trocar de tropa em comunidade do Rio Militares da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada substituirão, no próximo domingo, a tropa de paraquedistas do Exército responsável pelo patrulhamento dos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A mudança na composição da Força de Pacificação, que atua nas favelas da área desde 23 de dezembro de 2010, faz parte de um planejamento estratégico para evitar a sobrecarga dos 1.700 homens que fazem parte do grupo atual.